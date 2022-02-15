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Uyuşturucu tacirlerine İHA'lı fiziki takip ile darbe vuruldu

Çanakkale'de narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik takip çalışmasında şüpheliler, insansız hava araçları (İHA) kullanılarak gerçekleştirilen fiziki takip sonucu yakalandı.
Uyuşturucu tacirlerine İHA'lı fiziki takip ile darbe vuruldu

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, il merkezi ile Biga ve Ezine ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışının "torbacı" olarak bilinen kişiler tarafından kalabalık çarşı bölgesinde gerçekleştirildiğini belirledi.

Ayrıca ekipler, okullara, iş yerlerine yakın bu bölgede satıcıların rahatça gezindiğini, uyuşturucu kullanıcılarının onlara kolaylıkla ulaşabildiğini, beşeri ve fiziki yapısı gereği teknik takibin zor olduğunu tespit etti.

Fiziki takibe düşmemek için yöntemler geliştirmişler
Araştırmalar sonucu satıcıların uyuşturucu ticaretini, değişik yer ve yöntemler belirleyerek yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Uyuşturucu satışının, fiziki takibe düşmemek için bölge dışına çıkmadan kendi adreslerinin içinde, boş evlerin iç kısımlarında ve takip yapılamayacak ara sokaklarda gerçekleştirildiği de saptandı.

Bu kişilerin, özellikle cep telefonu kullanmadıkları, uyuşturucu satışına başladıklarında mahallenin tüm giriş ve çıkışlarına çocukları nöbetçi bıraktıkları, resmi veya sivil görevlilerin mahalle çevresinde bulundukları haberini almaları durumunda ise alıcının bölgeden ayrılmasına engel oldukları tespiti yapıldı.

Tanımadıkları ve samimi olmadıkları kullanıcılara uyuşturucu madde vermedikleri belirlenen satıcıların, uyuşturucuları evlerinde veya zulalarında sakladıkları anlaşıldı.

Maddi durumu yetersiz kişileri "torbacı" olarak kullanmışlar
Narkotik ekipleri, şüphelilerin "torbacı" tabir edilen kişileri bulma ve kullanma yöntemlerini de ortaya çıkardı.

Satıcıların, maddi ve manevi durumları kötü, paraya ihtiyacı olan kişileri bu durumlarından faydalanarak torbacı yaptıklarını tespit eden emniyet güçleri, üzerlerinde uyuşturucu bulundurmadığını, kimliklerini gizlemek için takma isim veya lakap kullandıkları bilgisini aldı.

Uyuşturucu tacirlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmalarının fiziki yapı nedeniyle mümkün olmamasından dolayı teknolojik imkanlardan yararlanılmasına karar verildi.

Bu kişilerin kamuya açık alanlardaki faaliyetleri İHA'larla yapılan havadan takiple anbean kaydedildi.

300 polisin katılımıyla il merkezi ile Biga ve Ezine ilçelerinde yapılan çalışma kapsamındaki operasyonlarda, 87 uyuşturucu kullanıcısına satış yaptıkları tespit edilen 40 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 16'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise salıverildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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