'Uyuşturucudan ölümlerin yüzde 54'ü metamfetamin kaynaklı'

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, uyuşturucu nedeniyle meydana gelen ölümlerin yüzde 54'ünün metamfetamin kaynaklı olduğunu belirtti.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Seydioğulları ve EGM Kriminal Dairesi Başkanı Ogün Vural, Gölbaşı ilçesindeki Kriminal Daire Başkanlığı'nda 'metamfetamin' konulu basın toplantısı düzenledi. Toplantıda metamfetaminin zararları anlatıldı. Narkotik Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, metamfetamini çağın belası olarak gördüklerini söyledi.

Dün İstanbul'daki bir operasyonda 1 ton 100 kilonun üzerinde metamfetamin ele geçirdiklerini hatırlatan Seydioğullları, "Geçen yıl boyunca yakalanan toplam miktar 5 ton 800 kiloydu. Son yakalamayla birlikte bu yılın ilk 4 ayında yakalanan miktar 5 ton 900 kiloya yaklaştı. Bu miktarın büyük çoğunluğu doğu illerimizde yakalanan miktarlar. Yüzde 75'lik bölümü yurda girmeden veya yurda hemen girdikten sonra ele geçirdik. Görünen tabloda endişe verici, üzücü olan yakaladığımız metamfetaminin Türkiye sokaklarına dökülme olasılığının yüksek olması" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZDAN DESTEK İSTİYORUZ'

Seydioğulları, ailelerin ve vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğine vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığı kolluk birimlerine sağlayacakları katkı, mücadelede bizi üstün kılacaktır. Duyarlı yaklaşmak lazım. Mutlaka profesyonel destek almak lazım. Özellikle gençlerimizi uyarmak lazım. Sonu ölüme götürüyor. Metamfetaminin 2016'da meydana gelen doz aşımı ölümlerde yüzde 1'lik payı varken, 2021 yılında ölüm sayılarımız düşmesine rağmen metamfetaminin yüzdesi artıyor. Yüzde 54'lere çıktı. Gençlerimize; 'hayır' demesini bilin, teklifleri 'olumlu karşılamayın' diyorum. Kimse çocuğunun uyuşturucu kullandığını kabul etmiyor, konduramıyor. Ailelerimizin böyle bir durumda profesyonel destek almaları elzem diye görüyoruz. Vatandaşlarımızdan destek istiyoruz. Bu desteği kolaylıkla sunabilecekleri enstrümanlar geliştiriyoruz. Bunlardan birisi de 'UYUMA' adını verdiğimiz Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu. Akıllı telefonlarda sanal marketler üzerinden ücretsiz olarak telefonlarına indirebilecekleri, çok kolay kullanımı olan, bilgi sağlayan kişinin kimlik bilgilerinin kesinlikle deşifre edilmediği bir uygulama. Gerek konum gerek suçla ilgili kısa mesaj gerekse video fotoğraf yükleyip gönderebilirler" diye konuştu.