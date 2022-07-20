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Uyuyunca bagaja konulan 1 yaşındaki bebek bagajdan düşerek öldü

Şanlıurfa’dan Ankara’ya dönen ailenin bulunduğu hafif ticari araçta uyuyunca annesi tarafından aracın bagaj kısmına konulan 1 yaşındaki bebek, seyir halindeki aracın bagaj kapısının açılmasıyla birlikte bagajdan yola düştü.
Uyuyunca bagaja konulan 1 yaşındaki bebek bagajdan düşerek öldü

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu Topakkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatilinde gittikleri memleketleri Şanlıurfa’dan Ankara’ya dönen ailenin bulunduğu Muhammet B. (27) idaresindeki 06 BAU 952 plakalı hafif ticari araçta bulunan 1 yaşındaki Muhammet Melik Bucak uyuyunca annesi Bahar B. (30) tarafından aracın bagaj kısmına bırakıldı.

Karayolunda seyreden aracın bagaj kapısının açılmasıyla birlikte bebek karayoluna düşerken onlarca araç bebeğin üzerinden geçti. Aksaray’ın Topakkaya Beldesi mevkiinde bagaja konulan bebeğin yaklaşık 5 kilometre sonra yerinde olmadığını fark eden anne, bagaj kapısının açık olduğunu fark edince korkunç olay fark edildi.

Annenin durumu fark etmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Aksaray - Ankara Karayolu üzerinde arama çalışması başlattı. Bir süre sonra 1 yaşındaki bebeğin cansız bedeni kundağa sarılı halde Aksaray - Ankara Karayolunun 12. kilometresinde yol ortasında bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalede bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Karayolunda güvelik önlemi alınırken bebeğin amcası Muhammet B. (27) ve dedesi Hasan B. (60) kazanın nasıl olduğunu aracı göstererek polis ekiplerine anlattı.

Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayı anlatan dede Hasan B., “Yolda gidiyorduk, bebeğin annesi bagaja baktı, bebek kaymış mı? Kaymamış mı? diye. Bir bakıyor ki çocuk yok. Sonra annesi arkada feryat etti. Bana, ‘Baba bagaj açılmış’ dedi. Annesi öyle deyince hemen durduk. Bagajı açtım ki bagaj kapısı kapalı değil, kilitli değil. Baktık çocuk yok. Nerede düştü onu bilmiyorum” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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