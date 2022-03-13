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Uzman Eller Projesi başvurularında sona gelindi

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın en çok etkilediği sektörlerden tarımda üretimi artırmanın planlarını yaparken Tarım ve Orman Bakanlığı "Uzman Eller Projesi" ile kırsalı bu yıl da yeni uygulamalarla buluşturmayı hedefliyor.
Uzman Eller Projesi başvurularında sona gelindi

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" pilot uygulamanın ardından bu yıl ülke çapına yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda kırsalda yaşayanlara ve üniversitelerin tarımla ilgili bölümlerden mezun olanlara destekler sağlanacak. 2022-2024 yıllarında, her yıl için 2 bin kişiye 200 milyon lira tutarında destek verilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında başvurular 15 Mart'ta sona erecek.

Kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilerin kırsal alanda uygulayacağı projelere verilecek desteğin tutarı 100 bin lirayı bulabilecek.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün koordine ettiği proje kapsamında, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, bitkisel üretim, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile söz konusu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler için başvuru yapılabiliyor.

Projeyle tarımsal faaliyetlerin eğitimli, genç, uzman kişiler tarafından yapılması teşvik ediliyor. Eğitimli iş gücü ile tarımsal üretimin miktarı, kalitesi ve verimliliğinin artırılması hedeflenirken kırsal alandaki işletmelere de eğitim almış, uzman çiftçilerin örnek olması ve önderlik yapması amaçlanıyor.

Yaklaşık 4 bin 200 başvuru geldi
Projeye bugüne kadar yaklaşık 4 bin 200 başvuru yapıldı. En çok başvuru Konya'dan geldi. Bu ilden ulaşan başvuruların sayısı 202'yi buldu. Konya'yı 138 başvuruyla Diyarbakır, 128 ile Mardin, 127 ile Şanlıurfa ve 106 başvuruyla Bingöl takip etti.

Özellikle Kovid-19 salgını ile Rusya-Ukrayna Savaşı, tarımsal üretimin önemini gözler önüne sererken Uzman Eller gibi projelerle Türkiye'de üretimin ve verimliliğin yükseltilmesi, buna paralel olarak kırsaldaki imkanların artırılması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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