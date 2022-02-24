Uzman isim açıkladı: NATO müdahale edecek mi?

Mısır'da askeri uzman Semir Ragıp, NATO'nun bu durumda Ukrayna'ya müdahale etmesinin söz konusu olamayacağını söyledi

Mısırlı eski tümgeneral ve stratejik analist Semir Ragıp, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından NATO'nun duruma müdahale edip etmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Russia Today'e konuşan Ragıp, NATO'nun Ukrayna'ya doğrudan askeri müdahale konusundaki tutumunu daha önce açıkladığını ve Ukrayna'nın bir NATO ülkesi olmadığını söyledi.

Ragıp, bundan dolayı NATO'nun 5. maddesinin uygulamaya konamayacağını ifade etti. Mısırlı uzman, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'ABD-Rusya savaşırsa üçüncü dünya savaşı çıkar' sözlerini hatırlatarak, Avrupalı ortakların da Ukrayna müdahalesine sıcak bakmadığını belirtti.

Çatışmalar sırasında Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin söz konusu olamayacağını ifade eden Ragıp, "Çünkü katılım koşulları sağlanamadı ve topraklarında yabancı güçler var" diye konuştu.