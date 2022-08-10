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Uzman Onbaşı Mustafa Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Demir, tedavi gördüğü Ankara GATA'da dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu
Uzman Onbaşı Mustafa Demir, son yolculuğuna uğurlandı

5 çocuk sahibi Osman ve Melihat Demir çiftinin en küçük çocuğu olan Uzman Onbaşı Mustafa Demir için ikindi vakti Mehmet Erdemoğlu Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Burada düzenlenen törene; Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, milletvekilleri, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı öncesi Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan kardeşleri ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin kepini takan kız kardeşi Şükran Demir ise ağabeyini asker selamı ile uğurladı.  

İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in naaşı ilçeye bağlı Dörtyol köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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