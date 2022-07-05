Uzmanı uyardı: Covid 19 bitmedi, 6'ıncı dalga kapıda

Uzm. Dr. Özkan Akyol, Covid-19’un tamamen bittiği düşünülerek tedbirlerin bırakıldığını fakat 6’ıncı dalganın kapıda olduğunu belirterek kişisel korunma önlemlerinin gevşetilmemesi konusunda uyarılarda

Önceki haftalarda yayınlanan dünya verilerine göre İngiltere’de korona virüs vakalarının yükseldiğini ifade eden Liv Hospital Samsun İç Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Özkan Akyol, “Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilen Kraliçe II. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü etkinlikleri ile birlikte Covid-19 hastalığında artış görülmeye başlandığı ifade edildi. Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının tetiklediği salgın nedeniyle bugün itibarıyla İngiltere’de 1,7 milyon kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtiliyor. Ulusal İstatistik Kurumu verilerine göre bu rakam bir hafta öncesine göre İngiltere'de yüzde 21, İskoçya'da ise yüzde 42'lik bir artış anlamına geliyor” dedi.

VAKALAR AVRUPA’DA 100 BİNLERİ AŞTI

Omicron’un topluma zararsız bir mutant olarak girdiğini ve bu nedenle insanların rahatlayarak önlemleri bıraktığını vurgulayan Uzm. Dr. Akyol, “BA.1-2-3-4 gibi birçok varyant, dünyada 6. dalgayı başlattı. Covid-19 zamanla çok değişikliğe uğradı ve şu anda dünyada omicron varyantının BA 4 ve 5 alt varyantları yaygın olmaya başladı. Yeni alt varyantlar salgın olarak bulaşmaya ve hasta etmeye devam ediyor. Vakalar Almanya, Kuzey Amerika, İngiltere dâhil birçok ülkede çok ciddi sayılara ulaştı ve 100 binlerin üzerine çıktı” diye konuştu.

“ÖNLEM ALINMAZSA SONBAHARA KÖTÜ BİR BAŞLANGIÇ OLABİLİR”

Can kayıplarının da artışta olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Özkan Akyol, şöyle konuştu:

“Ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Ülke bazında bakarsak örneğin; Almanya'da 100'ün üzerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde 300'ün üzerinde. Bu yüzden bunun bir toplumsal halk sağlığı sorunu olduğu bilinciyle davranılmaya devam edilmesi gerekiyor. Sağlık otoritesinin bu işin sorumluluğunu tekrar bireylerden alıp kendisinin önlemlerle yürütmesi gerekiyor. Eğer tedbirler bırakılmaya devam edilirse, ne yazık ki sonbahara çok daha kötü bir giriş yapacağız. Açık alanların risksiz olduğu doğru, yaz dönemi hepimiz birbirimizden daha uzak mesafelerde açık alanlarda bulunabiliyoruz ama bir alışveriş merkezine girdiğimizde, bir kapalı alana girdiğimizde, toplu taşıma kullanmak zorunda kaldığımızda kişilerin mutlaka ve mutlaka maske takılması gerekir."

“KURBAN BAYRAMI ZİYARETLERİNDE TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN”

Covid-19 rakamlarının eskiye kıyasla çok azaldığını fakat bunun hastalığın bittiği anlamına gelmediğini söyleyen Uzm. Dr. Akyol, “Bu süreç bitti diyemeyiz, dünya genelinde yaşanan artışla birlikte ülkemizde de birkaç ay sonra tehlike kapıda olacak. Normalleşme süreci ile birlikte toplumumuz tedbirlerde tamamen esnedi. Bu yüzden Kurban Bayramı’nda gerçekleştireceğimiz bayram ziyareti ve gezmelerde, yine de tedbiri elden bırakmamalıyız. Hasta bireyler aile büyüklerine yaklaşmamalı, hastalık taşıyıcı risk grubunda olan çocuklarımız diğer çocuklarla yakın temas etmemelidir. Covid-19’un henüz bitmediğini ve bayram ziyaretleriyle birlikte artabileceğini göz önünde bulundurarak, dikkatli bir bayramı geride bırakmalıyız” şeklinde konuştu.