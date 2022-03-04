Tarım ve Orman Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişci atandı. Peki, Vahit Kirişci kimdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan ve evli ve 3 çocuk babası olan Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'ta, Kahramanmaraş'ta doğdu.

Vahit Kirişci kimdir?

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitiren Vahit Kirişci, yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. Vahit Kirişci, 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

22'nci dönem Adana Milletvekili olan Vahit Kirişci, Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. Aynı zamanda TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23'üncü dönemde ise aynı Komisyon'un Başkanlığı'na yeniden seçildi.