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Vaka sayılarının düştüğü Eskişehir yine de zirvede

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir’in yanı sıra komşu iller Kütahya ve Bilecik'te vaka sayılarında düşüş yaşandı.
Vaka sayılarının düştüğü Eskişehir yine de zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Mart haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 856,33’ten 146,38 düşüşle 709,95 seviyesine indi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da 100 bin kişide 409,75’ten 153,81 düşüşle 255,94’e düştü. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide 631,09’dan 182,19 düşüşle 448,90’a geriledi.

Eskişehir, bakanlığın verilerine göre, vaka yoğunluğunda 100 bin kişide 709,95 vaka sayısıyla zirvede yer aldı. Koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olan 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 86,2, Bilecik'te yüzde 84,3, Kütahya'da ise yüzde 80,1 oldu. Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Kütahya ve Bilecik’in haritasında yeşil alanlar çoğalırken, Eskişehir düşüşe rağmen 'çok yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkle gösterildi. (

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