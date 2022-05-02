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Vaka sayısında büyük düşüş! Bakan Koca'dan maske açıklaması

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Vaka sayısında büyük düşüş! Bakan Koca'dan maske açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 108 bin 802 Kovid-19 testi yapıldı, 1480 kişinin testi pozitif çıktı, 12 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 113 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 499 bin 821 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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BAKAN KOCA'DAN MASKE AÇIKLAMASI

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''COVID-19 SON DURAK. Bugün 1.480 olan vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz. Biraz çabayla, belki de bayram dönüşünde!'' ifadelerini kullandı.

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