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Vakaların en çok arttığı Amasya'da, cadde ve sokaklar dolu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel koronavirüs vaka haritasında Amasya bir kez daha vaka yoğunluğu en çok artan il oldu. Vakaların yükseldiği kentte cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu dikkat çekti.
Vakaların en çok arttığı Amasya'da, cadde ve sokaklar dolu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. Vaka yoğunluğu en çok artan il geçen hafta olduğu gibi yine Amasya oldu. Kentte 1358,06 olan vaka sayısı 1961,64'e yükseldi. Vakaların arttığı kentte cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu dikkat çekti.

'BİZİ DE ELEŞTİREBİLİRLER'

Maskesiz dolaşan Bahri Kaplan "Bence vakaların artmasının sebebi, insanların kurallara uymamasından ileri geliyor. Benim ağzımda maskede yok, bizi de eleştirebilirler. Kurallara uymalıyız. 3 defa aşı oldum. Ben de aşının bir güveni var. 3-4 seferde aşı olsak bile kurallara uymamız gerekiyor" dedi.

'RAHAT OLMAMIZ BİZİ BUGÜNE GETİRDİ'

Kalabalık ortamları hatırlatan Fatma Ünal da "Havalar ısındı, aşılar yapıldı, insanlarda bir rahatlık oluştu. Ev gezmeleri, kalabalık ortamların oluşması ve buralarda rahat olunması bizi bugüne getirdi. Amasya küçük bir yer. O yüzden birbirimizi uyarmalıyız, rehavete kapılmamalıyız. Kendimize çekidüzen vermeliyiz. Bu sıkıntıları kısa sürede inşallah aşacağız" diye konuştu.

'OMİCRON ÖLDÜRMEDİĞİ İÇİN İPİN UCU GEVŞEDİ'

İnsanların duyarsız olduğunu söyleyen Zarif Gül ise şunları söyledi:

"Ben de dahil olmak üzere vatandaşımız duyarsız. Maske cebimde, bir türlü takmıyoruz. Bir de artık sıkıldık. 2 senedir maske tak, sterilizasyon yap, artık vatandaş bıktı. Bir de bu yeni Omicron varyantı öncekine göre öldürmediği için millet ipin ucunu gevşetti" ifadelerini kullandı.

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