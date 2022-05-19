Vakıflar Müdürlüğü’nden kiralık gayrimenkullerin listesi

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, mülkiyetindeki 43 gayrimenkulü kiraya veriyor. 2023 yılı için 1 yıllığına kiraya verilecek olan gayrimenkullerin 36’sı Ankara’da, diğerleri ise Bolu ile Çankırı’da bulunuyor.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, mülkiyetindeki 43 gayrimenkulü kiraya veriyor.

2023 yılı için 1 yıllığına kiraya verilecek olan gayrimenkullerin 36’sı Ankara’da, diğerleri ise Bolu ile Çankırı’da bulunuyor.

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce kiraya verilecek olan gayrimenkullerle ilgili ilanda “Aylık muhammen bedelleri üzerinden sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine, diğer taşınmazlar ise aylık muhammen bedelleri üzerinden 31.12.2022 tarihine kadar şartnamelerine göre kiraya verilecektir” denildi.

İhale 30.05.2022 tarihinde Çankaya’daki Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Salonu’nda yapılacak.

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