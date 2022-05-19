  • BIST 2.393,61
  • Altın 945.368
  • Dolar 15.95
  • Euro 16.8761
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Vakıflar Müdürlüğü’nden kiralık gayrimenkullerin listesi

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, mülkiyetindeki 43 gayrimenkulü kiraya veriyor. 2023 yılı için 1 yıllığına kiraya verilecek olan gayrimenkullerin 36’sı Ankara’da, diğerleri ise Bolu ile Çankırı’da bulunuyor.
Vakıflar Müdürlüğü’nden kiralık gayrimenkullerin listesi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, mülkiyetindeki 43 gayrimenkulü kiraya veriyor. 

2023 yılı için 1 yıllığına kiraya verilecek olan gayrimenkullerin 36’sı Ankara’da, diğerleri ise Bolu ile Çankırı’da bulunuyor.  

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce kiraya verilecek olan gayrimenkullerle ilgili ilanda “Aylık muhammen bedelleri  üzerinden sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine, diğer taşınmazlar ise aylık muhammen bedelleri üzerinden 31.12.2022 tarihine  kadar  şartnamelerine  göre kiraya verilecektir” denildi.                                           

İhale 30.05.2022  tarihinde Çankaya’daki Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Salonu’nda yapılacak.          

İlanın detayları için TIKLAYIN

vakiflar-mudurlugu-kiralik-gayrimenkul.jpg

 

www.gazeteilksayfa.com


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi cenaze nakil aracı satın alacak18 Mayıs 2022 Çarşamba 07:42
  • Ankara Büyükşehir park ihalesine çıktı18 Mayıs 2022 Çarşamba 07:37
  • Etimesgut Topçu’da icradan satılık dubleks daire18 Mayıs 2022 Çarşamba 07:32
  • Ankara Karayolları mülkiyetindeki arsayı satışa çıkardı17 Mayıs 2022 Salı 10:29
  • Adalet Bakanlığı bilişim personeli alacak17 Mayıs 2022 Salı 10:24
  • Hacettepe’nin lisansüstü programlarına öğrenci alınacak17 Mayıs 2022 Salı 10:20
  • Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:41
  • Etimesgut Süvari mahallesinde icradan satılık arsa16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:38
  • Gölbaşı Bahçelievler’de icradan satılık daire16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:32
  • Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti