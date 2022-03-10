Vali duyurdu! TIR ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonların İstanbul içinde trafiğe çıkmalarına ve il girişine izin verilmeyceğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yeni alınan tedbir kararlarını açıkladı.

İSTANBUL İÇİNDE TIR VE KAMYONLARA İZİN VERİLMEYECEK

Vali Yerlikaya açıklamasında, ''ikinci bir duyuruya kadar; İstanbul içinde bulunan TIR ve kamyonların10 Mart Perşembe günü saat 04.00’dan sonra trafiğe çıkışlarına

izin verilmeyecektir.'' ifadelerini kullandı.

İL DIŞINDAN DA İSTANBUL'A GİRİŞ YASAKLANDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yapışı nedeniyle TIR ve kamyonların ikinci duyuruya kadar İstanbul'a girişlerinin yasaklandığını açıkladı.

Yerlikaya, ''Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar;

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren

izin verilmeyecektir.'' dedi.