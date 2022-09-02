Vali Şahin'i dolandırmaya kalkan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

Ankara Valisi Vasip Şahin'i telefonda dolandırmaya kalktığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerlerinin emniyette işlemleri sürüyor.

Kimliği belirsiz kişiler, Ankara Valisi Vasip Şahin'i telefonla arayarak, dolandırmaya kalktı. Şüpheliler, Vali Şahin'den çeşitli bahanelerle yüklü miktarda para istedi. Şüpheliler, Şahin'i, eşi ve çocuklarına zarar vermekle de tehdit etti.

Vali Şahin'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada 10 kişilik çete üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilere yönelik Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü 'tehdit', 'hakaret' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise emniyette sürüyor. Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sürerken, olayda terör bağlantısının olup olmadığı da araştırılıyor.