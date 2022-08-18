Vali Vasip Şahin'in annesi hayatını kaybetti

Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hayatını kaybetti. Gazete İlksayfa olarak, Vali Şahin'e başsağlığı diliyoruz.

Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun" dedi.

Gazete İlksayfa olarak, Vali Şahin'e başsağlığı diliyoruz.

Edinilen bilgiye göre, Nebahat Şahin'in cenazesi, yarın İstanbul'un Pendik ilçesindeki Kaynarca Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kaynarca Koca Mezarlığı'na defnedilecek.