Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da motosiklet ve scooter yasağı

İstanbul Valisi Yerlikaya, bugün saat 19'dan itibaren motosiklet ve scooterların trafiğe çıkmasının yasaklandığını açıkladı. Yerlikaya, memur ve işçilerin de yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte son durumu açıklıyor. Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Birkaç gün daha devam edeceği belirtilen olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz.

MEMUR VE İŞÇİLERE İDARİ İZİN

Kurumlarında zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması şartıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur ve işçi personelin yarın idari izinli sayılmasına karar verdik.

Hamile, malul ve engelli çalışanlar da yarın izinli sayılacak.

MOTOSİKLETLERİN ÇIKIŞINA YASAK

Bugün saat 19.00 itibariyle motosiklet ve scooterların bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek.

TIR VE KAMYONLARA GİRİŞ YASAĞI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; Meteoroloji bölge müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verileceğini açıklamıştı.