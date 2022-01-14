Vali Yerlikaya, İstanbul'daki hırsızlık rakamlarını paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’un 2021 yılı asayiş rakamlarını İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Müdürünün katılımıyla açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2020 yılında bir günde gerçekleşen evden hırsızlık 35’ken 2021’de 28’e düştü. Bir günde işyerinden gerçekleşen hırsızlık 19’dan 15’e otodan gerçekleşen hırsızlık 7’den’5 e düştü. Dolandırıcılık olayları ise 10 bin 357’ye yükseldi" dedi.

İşte Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Sevgili İstanbullular

Kıymetli hemşehrilerim. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Bu sabah; 2021 yılının asayiş değerlendirme toplantısını gerçekleştirdik. Sizlerle de; İstanbul'umuzda huzur ve asayişin korunması için görev yapan güvenlik güçlerimizin çalışmalarını paylaşmak üzere bir aradayız.

Kıymetli Hemşehrilerim, İki kıtanın buluştuğu, Medeniyetimizin baş tacı, aziz İstanbul'umuz, 15,5 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük 13. metropolü.Bu güzel şehirde: 6.579 jandarma, 48.127 polis ve 942 Sahil Güvenlik mensubuyla 55.648 personelden oluşan ÇOK BÜYÜK BİR AİLEYİZ. Şehrimizin huzur ve

güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden görevimizin başındayız.

İlk olarak sizlerle ASAYİŞ olaylarıyla ilgili verileri paylaşmak istiyorum.

2020'ye oranla, 2021 yılında şehrimizde, katalog suçlar olarak tabir edilen; evden hırsızlık % 20,2 işyerinden hırsızlık % 20, otodan hırsızlık % 37,4 oto hırsızlığı % 27, Motosiklet hırsızlığı % 12,4 azaldı. Mala karşı suçlarda aydınlatma oranımızı da % 45 arttırdık.

2020 yılında bir günde gerçekleşen "evden hırsızlık" sayısı 35'ken bu sayı 2021'de 28'e düştü.

Bir günde "işyerinden hırsızlık" sayısı 19'dan 15'e; "Oto hırsızlığı"ysa 7'den 5'e düştü. 2020 yılına kıyasla 2021'de "kapkaç"ta %39,1 "Yankesicilik" suçlarında %34,6 azalma meydana geldi.

Ancak bunun yanında, 2020 yılında 8.490 olan "dolandırıcılık" suç sayısı, 2021'de maalesef 10.357'ye yükseldi. Buradan da anlıyoruz ki her 2 dolandırıcılıktan 1'i,

YA İNTERNET YA DA TELEFONLA YAPILIYOR

Hemşehrilerimden özellikle; İnternet ve telefon dolandırıcılığına karşı

çok daha dikkatli olmalarını rica ediyorum.

Kıymetli İstanbullular, TERÖR; Dünyanın tüm metropollerinde olduğu gibi, İstanbul'umuzun da güvenlik gündeminin en üst sıralarında yer alıyor.

2021 yılında; terör örgütlerine karşı toplam 2.769 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 5.563 şahsı yakaladık. 737 şahıs tutuklandı.

2021 yılında ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE KAPSAMINDA, suç örgütüne yönelik 485 operasyonda 1.754 şahıs yakalandı. 426 şahıs tutuklandı.

UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞIYLA mücadelemizde rakamlara geçmeden önce; şu noktayı özellikle vurgulamak istiyorum: Uyuşturucu ile mücadeledebir babanın yüreği üzüntüden nasıl çarpıyorsa, bir annenin nasıl canı yanıyorsa, bizim de bu konuya bakışımız,

TAM DA BU!

Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak ölümle sonuçlanan vaka sayıları, 5 yıl önce,2017'de 363'ken, 2020'de bu sayı 131'e, 2021'deyse 60'a düştü.

Uyuşturucuya bağlı ölümlerde büyük oranda düşüş yaşanmış olsa da bir hemşehrimizin dahi hayatını kaybetmesini

ASLA İSTEMEYİZ!

Bu amaçla, 2021 yılında, İlimizde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda: 66.955 şahıs yakalanırken,

9 bin 534 kilogram uyuşturucu madde, 5 milyon 393 bin 208

adet hap, 2 milyon 054 bin 782 adet sentetik ecza maddesi, 15 ton 370 litre ara kimyasal ele geçirildi. 6.414 şahıssa tutuklandı. Son 5 yılda tutuklananların sayısı 31.765 oldu.

Uyuşturucuyla mücadelede bir başka önemli husus, METRUK BİNALAR...

Bu amaçla İstanbul'da, son 3 yılda 3.986 metruk bina tespit edildi.

2019 ve 2020 yıllarında bu binaların, 840'ını yıktık, 1.310'unu da güvenli bir hale getirdik.

2021 yılındaysa 707 metruk bina yıkıldı. Alınan önlemler sonucunda, 405 metruk bina

güvenli hale getirildi.

Kurulan iletişim ağıyla, Mahalle muhtarlarımız ile Narkotik birimlerimiz anbean iletişim halindeler.Bu mücadelede birbirimize güçlü bir destek veriyoruz,

"MÜCADELE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ! "

Uyuşturucu tehlikesine yönelik, yürütülen eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları önemli bir gücümüz. Bu kapsamda, Emniyetimizin; "narkorehber", "narko nokta", "narkolog" ve "narkotik eğitim tırı" projeleri uygulanmaya devam ediyor. 388 etkinlikte

214.406 vatandaşımızı bilgilendirdik.

Evlerimizdeyse annelerimiz, bu çabanın en büyük destekçileri. Çocuk ve gençlerimizi bu büyük tehditten, annelerimizin dikkati ve şefkatiyle koruyabiliriz.

Bu amaçla; "En İyi Narkotik Polisi Anne Eğitimi" projesiyle İstanbul'da gerçekleştirilen 193 etkinlik ile 14.320 annemiz bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığımızca hayata geçirilen uyuma, yani Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması Narkotik birimlerimiz ve hemşehrilerimiz arasında bir köprü vazifesi görüyor.

2021'de 7.099'u UYUMA uygulamasına olmak üzere Toplam 56.590 ihbar alındı.

Başta gençlerimiz olmak üzere, geleceğimizi ve güvenliğimizi tehdit eden uyuşturucuyla mücadelemiz, kararlılıkla devam ediyor. Bu mücadelede sizlerin destekleri çok önemli.

Verdiğiniz ve vereceğiniz destekler için hepinize teşekkür ederim.

En büyük önceliklerimizin başında, KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GELİYOR. KADES Mobil İhbar Uygulaması işte tam da bunun için hayata geçirildi.

İstanbul'umuzda geçen yıl sonu itibariyle bu uygulamaya kayıt sayısı 426.941'e ulaştı. 30.444 kadına KADES bilgilendirmesi yapılırken, İhbar sayısı 56.080 oldu.

KADES İhbarlarında ekiplerimizin olaylara intikal süresi sadece 3 ila 5 dakika arasında. Söylemekten hiçbir zaman usanmayacağım ki: Kadın ve şiddet kelimesinin yan yana geldiği Hiçbir kavramı kabul etmiyorum!

Kaçakçılık suçlarıyla ilgili sizleri özellikle bilgilendirmek istediğim konuların

başında sahte içki imalatı geliyor. 2021 yılında sahte içki imalat ve ticaretini önlemeye yönelik 111 operasyon düzenledik; 210 şüpheliyi yakaladık. 29 şahıs tutuklandı.

Sahte içki imalatında kullanılan 285 ton alkole el konuldu. İçki ve sigara kaçakçılığı operasyonlarındaysa: 714.353 paket kaçak sigara, 465 milyon 130 bin 488 makaron, 227.475 kilo tütün ele geçirildi. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 2.865 operasyonda, 5.002 şahsı yakaladık.

147 şahıs tutuklandı.

