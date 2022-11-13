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Vali Yerlikaya yaralıları hastanede ziyaret etti

Vali Yerlikaya yaralıları hastanede ziyaret etti
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.

Vali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralanan vatandaşları tedavi altına alındıkları Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Yerlikaya, yaralıların durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı.

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