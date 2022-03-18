Vali Yerlikaya'dan İstanbul için flaş uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte bugün akşam 18.00 ile 24.00 arasında yoğun kar yağışı görüleceğini duyurdu. Yerlikaya, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini de açıkladı.