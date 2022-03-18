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Vali Yerlikaya'dan İstanbul için flaş uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte bugün akşam 18.00 ile 24.00 arasında yoğun kar yağışı görüleceğini duyurdu. Yerlikaya, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini de açıkladı.
Vali Yerlikaya'dan İstanbul için flaş uyarı

Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara kar uyarısı:

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre #İstanbul’da BUGÜN: 18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor

Lütfen, Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım.

Dışarıdaysak evlerimize dönelim.

Toplu taşıma araçlarını tercih edelim.

MOTOSİKLET, ELEKTRİKLİ SCOOTER VE MOTOKURYELERE YASAK GELDİ 

İstanbul Valisi Yerlikaya, bugün saat 17.30'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu. 

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