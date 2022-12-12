Valilik'ten başkentte kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Bugün başkentte beklenen sağanak yağış sebebiyle Valilik sel ve baskın uyarısında bulundu.

Bugün meteoroloji tahminlerine göre başkentte beklenen sağanak yağış sebebiyle Valilik sel ve baskın uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın ilimizin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."