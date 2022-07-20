  • BIST 2.525,20
  • Altın 961.85
  • Dolar 17.5762
  • Euro 17.9105
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 26 °C
»

Valilikten çevik kuvvetin sahnede önlem aldığı görüntülerle ilgili açıklama

AFYONKARAHİSAR Valiliği, Emirdağ ilçesinde düzenlenen Gurbetçi Festivali'nde çevik kuvvet polislerinin konser sırasında sahnede önlem aldığı görüntülerin tartışılması üzerine açıklama yaptı.
Valilikten çevik kuvvetin sahnede önlem aldığı görüntülerle ilgili açıklama

Emirdağ’da düzenlenen Gurbetçi Festivali'nde, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş’un konseri sırasında sahnede çevik kuvvet polislerinin yer alması, sosyal medyada gündem oldu. Eleştiriler üzerine Afyonkarahisar Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. 'Emirdağ Gurbetçi Festivali'nde çekilen ve sosyal medyada manipüle edilen görüntüye istinaden basın açıklaması' başlıklı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"12- 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında Emirdağ Belediye Başkanlığı organizasyonu ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın paydaşlığında, otogar alanı içerisinde 15'inci Emirdağ Gurbetçi Festivali düzenlenmektedir. Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Gurbetçi Festivali'ne bu yıl yoğun bir katılım gerçekleşmiş ve pazar günündeki etkinliklere beklenenin çok üstünde, 40 bini aşkın vatandaşımız iştirak etmiştir. Bu çerçevede 17 Temmuz tarihindeki etkinliklerin bitişinde, bariyerleri zorlayan ve sahneye çıkmaya çalışan ön taraftaki kalabalığın sahneye yönelmesi ile vatandaşlarımızın zarar görmesini önlemek amacıyla kolluk kuvvetlerimiz tedbir almak zorunda kalmıştır. Konser, spor müsabakaları, toplumsal olaylar gibi hadiselerde kamu düzenini korumak ve gerekli tedbirleri almak kolluğun asli görevleri arasındadır. Kolluk güçlerimiz güvenlik koordinasyonu sağlamak ve sahneye doğru yönelen kalabalığın oluşturacağı izdihamı engellemek için amirlerin talimatı ile etkinliğin bitiminde gerekli tedbirleri almışlardır. Alınan tedbirlerden sadece son bir dakikalık görüntüyü alarak sosyal medyada negatif algı oluşturabilmek için polisimizi aşağılayan çirkin yakıştırmalarla yapılan paylaşımları akıl ve mantıkla, iyi niyet ve samimiyetle izah etmek mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:30
  • Motosiklet kazasında yaralanan ikizlerden Furkan, yaşam savaşını kaybetti20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:30
  • İzmir'de orman yangını20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:32
  • 'Alev avcıları' sarıçam ormanlarında 7/24 nöbette20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:31
  • Silivri'de hafif ticari araçla çarpışan otomobil takla attı: 5 yaralı19 Temmuz 2022 Salı 22:08
  • Otomobilin kapısına çarparak düşen bisiklet sürücüsü, kamyonetin altında kaldı19 Temmuz 2022 Salı 19:15
  • İş makinesi taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı19 Temmuz 2022 Salı 18:18
  • Muğla'da orman yangını19 Temmuz 2022 Salı 17:19
  • Sivas'ta tamamen kuruyan Tecer Gölü'nün yüzeyinde tuz tabakası kaldı19 Temmuz 2022 Salı 09:30
  • Antalya ve Muğla için yüksek sıcaklık uyarısı19 Temmuz 2022 Salı 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti