Valilikten şehitlik açıklaması

STANBUL Valilği, şehitliklerde bakım ve onarım çalışmaları yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından, İstanbul'da bulunan Edirnekapı Şehitliği, Yeniköy Şehitliği ve sivil mezarlıklardaki şehit mezarlarında bakım ve onarım çalışmaları ile çevre düzenlemeleri yapıldı. 2021 yılı oyunca yürütülen çalışmalarda Edirnekapı Şehitliği'nde; Kara Şehitliği'nde 815 şehit mezarının bakım ve onarımı yapıldı. 180 bayrak direğinin yenilendiği şehitlikte bulunan Çanakkale Malul Gazilere ait 71 mezarın onarımı da tamamlandı. Çanakkale Şehitliği'ndeki 2 bin 250 mezarlığın mermer kitabesinin, 112 blok mermerin bakım ve onarımı yapıldı. Polis Şehitliği'nde 250 Türk Bayrağı ve 250 polis amblemi yenilendi. Alanın korkulukları boyanırken; elektrik tesisat ve mermer onarımları yapıldı.

15 Temmuz Şehitliği'nde 14 baş taşı yazısı boyanarak mermer tamiratları yapılırken, Hava Şehitliği'nde bulunan 121 şehit mezarının bakım ve onarımı da yapıldı. Polis Şehitliği önü ve Mehmet Akif Ersoy'un mezarının arkasında kalan alanda çevre düzenlemesi yapılırken; 60 mermer kitabe silindi, 3 beton kaidenin onarımları yapıldı.

Sarıyer Yeniköy Şehitliği'nde ise burada bulunan anıtın bakım onarımı ile 3 şehit mezarının bakım ve onarımı yapıldı. Çalışmalar kapsamında; Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilen 6 şehidin ve farklı ilçelerdeki sivil mezarlıklara defnedilen 15 şehidin şehit mezarları yapıldı. Öte yandan Adnan Menderes ve Turgut Özal Anıt Mezarlarının da bakım ve onarımı yapıldı.

Halen yapımı devam eden sivil mezarlıklarda 4 şehit mezarının yapımı ve Edirnekapı'daki şehit mezarlarının çeşitli onarımları devam ediyor. 2021 Eylül ayında yoğunlaştırılan çalışmalarda 1 milyon 335 bin 480 lira harcama yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehit mezarlarında yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimize olan vefa borcumuzu hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Şehitlerimize nasıl büyük bir minnet ve şükran duyuyorsak; şehitliklerimize de aynı saygıyı, özeni gösteriyoruz. Bu amaçla 2021 yılı boyunca, İstanbul'umuzdaki şehitliklerimizin kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarını yaptık. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları âli olsun" ifadelerini kullandı.