  • BIST 2.058,37
  • Altın 794.95623
  • Dolar 13.7847
  • Euro 15.6531
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 2 °C
»

Valizinden uyuşturucu çıktı

Muğla’nın Bodrum otogarında doğu illerinden geldiği belirlenen bir yolcunun valizinde yapılan aramada 1 kilo 465 gram esrar ele geçirilirdi.
Valizinden uyuşturucu çıktı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Ş.S.’nin Diyarbakır’dan uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla Bodrum’a geleceği bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Bodrum Otogarı’nda olduğu tespit edilen şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin valizinde yapılan aramada 1 kilo 465 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.S. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir’de tombala operasyonunda 3 şüpheli gözaltında11 Ocak 2022 Salı 09:43
  • Çanakkale'de tüm feribot seferleri iptal11 Ocak 2022 Salı 09:42
  • Valizinden uyuşturucu çıktı11 Ocak 2022 Salı 09:42
  • Kazakistan’da yeni hükümet kuruluyor: Başbakan belli oldu11 Ocak 2022 Salı 09:41
  • İzmir'de 42 göçmen kurtarıldı 11 Ocak 2022 Salı 09:41
  • Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi11 Ocak 2022 Salı 09:24
  • Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti11 Ocak 2022 Salı 09:23
  • Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: KGAÖ barış gücü 2 gün sonra ülkeden çıkmaya başlayacak11 Ocak 2022 Salı 09:23
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Adası açıklarındaki depremde hasar tespit edilmedi11 Ocak 2022 Salı 09:21
  • FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 gözaltı kararı11 Ocak 2022 Salı 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti