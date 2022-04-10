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Van Gölü Havzası'nda 2 telli turna görüntülendi

Türkülere konu olan telli turnalar, 232 kuş türüne ev sahipliği yapan ve kuş cenneti olarak da adlandırılın Van'ın Erciş ilçesindeki Van Gölü Havzası'ndaki Çelebibağ'da görüntülendi.
Van Gölü Havzası'nda 2 telli turna görüntülendi

Birçok kuş türünün konakladığı Van Gölü Havzası, ilk kez türkülere konu olan telli turnalara  ev sahipliği yaptı. Nereden geldikleri bilinmeyen 2 telli turna, Van'ın Erciş ilçesindeki 232 kuş türüne ev sahipliği yapan Çelebibağ'a konakladı. Doğa fotoğrafçıları, bölgeye gelen telli turnaları görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan kuşlar arasında olan telli turnalar, nisan ayında geldikleri Türkiye’den ağustos ayında ayrılıyor. Gri renginin yanı sıra yüzü ve karnına uzanan boyun tüyleri siyah olan telli turnalar, gözünün gerisinden arkaya uzanan beyaz süs tüylerinden adını alıyor.

'TELLİ TURNALARI GÖRMEK BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU'

Biyolog ve doğa fotoğrafçısı Erkan Durmaz, Van Gölü Havzası'nda ilk kez telli turna kuşu ile karşılaştığını belirterek, şunları söyledi:

"Erciş ilçesinin kuş cenneti olarak adlandırılan Çelebibağ'da tespit ettiğimiz 2 adet telli turnanın nereden ve hangi göç yoluyla geldiğini henüz bilinmiyoruz. Telli turnalardan günümüzde yalnızca 11'i üreme alanı olarak Türkiye'yi seçiyor. Telli turnalar nesli tükenmekte olan kuşlar arasında olup, nisan ayında geldikleri Türkiye'den ağustos ayında ayrılırlar. Bugün de buraya fotoğraf çekmeye geldim. Geldiğimde telli turnaları burada görmek benim için büyük sürpriz oldu. Daha önce Van Gölü Havzası'nda telli turnalara hiç rastlamadık. Çelebibağ sulak bir alan. Sanırım bundan dolayı bu bölgeyi tercih ediyorlar. Ben de çektiğim bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorum. Amacım bölgenin turizmine katkı sağlamak. Umarım bundan sonra sürekli buraya konaklarlar" dedi.

Telli turnaların, Anadolu’da daha önce Kars, Erzurum, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Elazığ, Ankara, Konya, Kırşehir illerinde gözlemleri ve kayıtları olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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