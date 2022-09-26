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Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan Urartu limanı su altından görüntülendi
Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan Urartu limanı su altından görüntülendi
Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan Urartu limanı su altından görüntülendi
26 Eylül 2022 Pazartesi 13:15
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