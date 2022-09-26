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Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan Urartu limanı su altından görüntülendi

Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan Urartu limanı su altından görüntülendi
Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan Urartu limanı su altından görüntülendi
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