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Van Gölü'nün eşsiz manzarasına sahip Urartu kalesi ışıklandırıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde restore edilerek turizme kazandırılan Urartular dönemine ait Adilcevaz Kalesi, ışıklandırılarak güzel görünüme kavuşturuldu.
Van Gölü'nün eşsiz manzarasına sahip Urartu kalesi ışıklandırıldı

İlçe girişindeki tepede Van Gölü manzarası bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan kalenin, kaymakamlık ve belediye tarafından başlatılan proje kapsamında ışıklandırması tamamlandı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Vali Yardımcıları Tekin Erdemir ve Furkan Seymen, Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve kaymakamlık önünde toplanan ilçe sakinleri, mehteran takımı, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Rabia Hatun İmam Hatip Lisesi bahçesine kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gürsoy, Urartu, Selçuklu ve Osmanlı yadigarı Adilcevaz Kalesi'ni 2021 yılında restore ettiklerini anımsattı.

Gürsoy, "Turizm Bakanımıza teşekkür ediyorum. Kaymakamımız, kalenin güzel olduğunu ve aydınlatılması gerektiğini söyledi. Projenin fikir babası ve maddi destekleriyle de kaleyi beraber aydınlattık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok daha iyi ve güzel açılışlarımız olacak. Allah huzurumuzu bozmasın, birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Birbirimizi sevdikçe ve yaklaştıkça daha güzel günler bizim olacak. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adilcevaz'da da hizmetler artacaktır." diye konuştu.

Kaymakam Demir de Kültür ve Turizm Bakanlığınca restorasyonu tamamlanan kaleyi aydınlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kale figürünün insanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Savunma ve güvenlik gerekçesiyle yapılan bu yapılar, zamanla şehir ana unsuru olmuş ve en çetin savaşların geçtiği yerler haline gelmiştir. Türk İslam tarihinde de kale figürü fetih kavramıyla özdeşleşmiş, her bir çıkarmanın başarılı kabul edilmesinde kalenin fethedilmesi kriteri belirlenmiştir. Anadolu'muzda bulunan kalelerin her birinin ayrı tarihi önemi bulunmaktadır ancak Adilcevaz Kalesi'nin nice medeniyete ev sahipliği yapmış olması hasebiyle ayrı bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum."

"Ahde vefanın gereği kalemizi aydınlatıyoruz"
Demir, Selçuklu ve Osmanlı döneminde Türk İslam öyküsüne barınak olan kalenin Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan kutsal yolculuğun eşsiz duraklarından biri olarak anıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kale ecdadın bıraktığı mirası temsil ediyor. Köklü tarihimizden aldığımız güçle ecdadın mirasına sahip çıkıyor, ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçmişi olmayanın geleceğinin olmayacağına inanıyor, ahde vefanın gereği kalemizi aydınlatıyor, ışıklandırıyor ve gün yüzüne çıkarıyoruz. Kalemizin aydınlatılması şehrimizin havasını çok değiştirdi. Hayırlı olmasını diliyorum."

16 Türk devleti ve Türkiye Cumhuriyetini temsilen 17 top atışının ardından, havai fişek gösterisiyle aydınlatma ışıkları açıldı.

Programda, mahalli sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde eğlenen vatandaşlara, sucuk ekmek ve salep ikram edildi.

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