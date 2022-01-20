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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar uyarısı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar uyarısında bulunuldu.
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri aralıklarla karlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 3, Van'da 4, Muş'ta 5 ve Bitlis'te 6 derece olacağı tahmin ediliyor.

Buzlanma, don, sis ve pusun görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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