  • BIST 1.943,81
  • Altın 781.30566
  • Dolar 13.5563
  • Euro 15.5353
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 0 °C
»

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 381 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 381 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 381 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerde kar ve tipi dolayısıyla 231 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı ilde, belediye görevlileri cadde ve kaldırımları temizledi.

Hakkari
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 229 yerleşim biriminden 200'ünün yolu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 29 köy ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş ve Bitlis
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 21 köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğunu belirtti.

Bitlis'te de kardan kapanan 100 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde, 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi06 Şubat 2022 Pazar 12:27
  • Kovid-19 testi 14 aydır pozitif çıkan Muzaffer Kayasan'dan aşı çağrısı06 Şubat 2022 Pazar 12:26
  • Güvenlik yolları, terörle mücadeleye hız ve etkinlik sağladı06 Şubat 2022 Pazar 12:25
  • Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlara tepki06 Şubat 2022 Pazar 12:25
  • Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek projede sona yaklaşıldı06 Şubat 2022 Pazar 11:51
  • Nüfusun yüzde 6,8'i köylerde yaşıyor06 Şubat 2022 Pazar 11:51
  • Ukrayna'da askerler, sivil halkı olası bir savaş durumuna karşı eğitiyor06 Şubat 2022 Pazar 11:33
  • Kanada'daki aşı karşıtı kamyoncuların eylemi diğer şehirlere de yayıldı06 Şubat 2022 Pazar 11:32
  • Güçlendirme kredisi desteğindeki artış İstanbul'da 1,7 milyon konutu ilgilendiriyor06 Şubat 2022 Pazar 11:30
  • Erzurum ve Ardahan'da 83 yerleşime ulaşım sağlanamıyor06 Şubat 2022 Pazar 11:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti