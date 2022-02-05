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Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 871 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 871 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 871 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kent merkezi ile ilçelerde kar ve tipi dolayısıyla 308 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı ilde, belediye görevlileri cadde ve kaldırımları temizledi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere ve Kurubaş geçitlerinde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Van-Bahçesaray kara yolu çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapalı tutuluyor. İlçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlanıyor.

Hakkari, Muş ve Bitlis
Kar ve tipi nedeniyle Hakkari'de 229, Muş'ta 84, Bitlis'te ise 250 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı.

İl Özel İdaresi ekipleri, bu kentlerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yollarında kar küreme çalışması yürüttü, yola düşen küçük çığları temizledi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ise yağışın ardından tarihi mekanlar kar örtüsü altında kaldı.

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