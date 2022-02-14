  • BIST 2.020,65
  • Altın 801.71968
  • Dolar 13.5639
  • Euro 15.3564
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

Van merkezli 3 ilde terör operasyonu

Van merkezli 3 ilde jandarmanın, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 42 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Van merkezli 3 ilde terör operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü olan 15 Şubat’ta muhtemel eylemlerin önlenmesi ve terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şüphelileri tespit etti. Ekipler, '6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet', 'Terör örgütüne üye olmak ve ‘Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım/yataklık etmek' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik Van merkezli, Hakkari ve Şırnak'ta operasyon düzenledi. Operasyonda Van’da 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Hakkari ve Şırnak’ta da 12 kişi gözaltına alındı.

Bu arada, Başkale ilçesi kırsalında; Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerinin arama tarama faaliyetinde 5 atla kaçakçılık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Atların üzerinde ve yol güzergahındaki aramalarda ise 42 havalı tüfek ve 119 havalı tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı14 Şubat 2022 Pazartesi 15:26
  • Fırat Çakıroğlu davasında yeni gelişme!14 Şubat 2022 Pazartesi 15:17
  • AK Parti'li Kabaktepe'den 6 parti açıklaması: Aday kavgası yapacaklar14 Şubat 2022 Pazartesi 14:54
  • İsrail Gazze açıklarında 7 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı14 Şubat 2022 Pazartesi 14:31
  • AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvurunun amacı sivrisinekleri üreten bataklığı kurutmaktır14 Şubat 2022 Pazartesi 14:29
  • Ukrayna'dan Almanya'ya: Bize 12 bin tanksavar füzesi verin14 Şubat 2022 Pazartesi 13:40
  • Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin üzerinden 23 yıl geçti14 Şubat 2022 Pazartesi 13:33
  • İzmir Adliyesi saldırısında bombaları getiren şüpheli için iddianame hazırlandı14 Şubat 2022 Pazartesi 13:31
  • Araç sahipleri dikkat! Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı14 Şubat 2022 Pazartesi 13:10
  • Emine Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama14 Şubat 2022 Pazartesi 13:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti