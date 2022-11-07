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Van'da 200 hektar tarım arazisi suyla buluşturuldu

Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp ilçesinde yeni yaptığı 3 bin 600 metrelik sulama kanalı sayesinde bölgedeki 200 hektar tarım arazisini suyla buluşturdu.
Van'da 200 hektar tarım arazisi suyla buluşturuldu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DAP) desteğiyle ilçeye bağlı Şemsettin Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sulama kanalı hizmete alındı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, çalışmanın yürütüldüğü bölgede inceleme yaptı, görevlilerden bilgi aldı.

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Altun, kanaldan yaklaşık 150 hanenin faydalanacağını ve 200 hektar alanda kuru tarımdan sulu tarıma geçilebileceğini belirtti.

Bölgenin su bakımından zengin olduğunu ancak suyun arazilere ulaşamadığını aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Beton kanalımızla en ücra araziye bile sağlıklı bir şekilde su ulaşacak. Bölgede şu anda sadece yonca ekimi yapılmakta. Bu projeler sayesinde değişik endüstriyel bitkilerden de ekim yapılabilecek. Desteklerinden dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı'ya, Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel, genel sekreter yardımcılarımıza teşekkür ediyorum."

Mahalle Muhtarı Ramazan Yıldırımçakar da yıllardır sulama sorunu nedeniyle arazilerden istedikleri verimi alamadıklarını bildirerek, "Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bu konuda müracaatımız oldu. Sağ olsunlar kanal yaptılar. Su artık arazimize ulaşıyor. Bundan sonra sezonda bir sefer biçebildiğimiz yoncalarımızı 2-3 kez biçme imkanına kavuşacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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