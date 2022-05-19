Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Bahçesaray ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Deprem, 6.95 km derinlikte oldu. Bölgede artçı sarsıntılar yaşandı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Bahçesaray ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Deprem, 6.95 km derinlikte oldu. Bölgede artçı sarsıntılar yaşandı.
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