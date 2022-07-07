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Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, teröristlerden 2'sinin turuncu listede arandığını bildirildi.
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca J-SİHA destekli icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonu'nda, Çatak kırsalında 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyonda 2 jandarma personelimiz yaralanmış olup tedavilerine devam edilmektedir. Bölgede operasyon sürmektedir. Bu ay gerçekleşen iç güvenlik/Eren operasyonlarında Şırnak'ta 2, Van'da 3 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 5'e yükselmiştir."

İki teröristin turuncu listede arandığı belirlendi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin Van'ın Çatak ve Gürpınar ilçelerinde terör örgütünün sözde sorumlusu olarak terörist faaliyet yürüttüğü ve 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride arandığı belirtildi.

Açıklamada, Çatak'ta etkisiz hale getirilen teröristin "Argeş" kod adlı Osman Yıldırımçakar, Gürpınar'da etkisiz hale getirilen teröristin ise "Jiyan Eruh Miran" kod adlı Şehmiran Karahan olduğu duyuruldu.

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