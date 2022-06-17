Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.53'te Tuşba ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının 3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.53'te Tuşba ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının 3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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