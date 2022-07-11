Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.37'de merkez üssü Tuşba olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 8,20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Can ve mal kaybı yaşanmadı

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Tuşba ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Ekiplerin mahallelerde taramalarını sürdürdüğü bildirildi.