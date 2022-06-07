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Van'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tuşba ilçesinde saat 11.01'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 4,68 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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