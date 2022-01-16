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Van'da 702 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı 

Van'da, dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 702 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da 702 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı 

Van'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar sürdü. Kar kalınlığı, kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye kadar ulaştı. Kent genelinde 335 mahalle ve 367 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Van-Bahçesaray yolu da güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kapanan 702 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri de yoğun çalışma yürütürken, kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren İpekyolu Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar temizliği yaptı.

ÇIĞ VE TİPİ UYARISI 

Van Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan çığ ve tipi uyarısında şöyle denildi:

"Karla karışık yağmur, yoğun kar yağışları ve kuvvetli fırtınadan dolayı ani sıcaklık değişimleri, olası çığ, buzlanma ve don ihtimaline karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel günlük rapor, ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerekiyor. Bu süre zarfında özel araç sahipleri ve vatandaşların mümkünse sokağa çıkmaması, çıkacak olanların toplu taşıma araçlarını kullanması gerekmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızın çığ riski olan bölgelerden uzak durmaları da önem arz etmektedir” 

Kaynak: Haber Kaynağı
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