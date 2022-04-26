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Van'da elektrik arıza ekipleri, iftarlarını arazide direğin dibinde yaptı

VAN'da elektrik arıza ekipleri, kesintisiz enerji hizmeti sağlayabilmek için iftar saatine denk gelen arızalar sırasında bulundukları arazide oruçlarını açıyor.
Van'da elektrik arıza ekipleri, iftarlarını arazide direğin dibinde yaptı

Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) arıza ekipleri, vatandaşa kesintisiz enerji sağlamak için 7 gün 24 saat çalışıyor. Mesai saati gözetmeyen ekipler, bazen iftarlarını da arızaya gittikleri boş arazilerde yapıyor. Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Dağyöre Mahallesi'nde arıza ihbarı alan ekipler, araçla belli bir noktaya gitti. Daha sonra yaya olarak tepeleri alıp arızanın bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, işleri bittikten sonra yanlarında getirdikleri su, ekmek, peynir, domates ve soğan ile çalıştıkları elektrik direğinin dibinde oruçlarını açtı.

'VATANDAŞLARIMIZ ENERJİSİZ KALMASIN DİYE İFTARIMIZI ARAZİDE AÇIYORUZ'

VEDAŞ Gevaş İşletme Şefi Cihan Alkan, zorlu kış mevsiminde olduğu gibi ilkbaharda da ekiplerin canla başla bir mücadele yürüttüğünü belirterek, "Özellikle ramazan ayında arıza ihbarı aldığımızda, hemen bölgeye gidiyoruz. Çoğu zaman iftarımızı arızayı giderdiğimiz bölgede direklerin dibinde yapıyoruz. Bugün de ilçeye bağlı Dağyöre Mahallesi'nde elektrik arızası olduğu ihbarını aldık. Ekiplerimiz hemen bölgeye geldi. Arızayı tespit edip, mahalleye enerji verildi. Vatandaşlarımız enerjisiz kalmasın diye çoğu zaman iftarımızı arazide açıyoruz." dedi.

VEDAŞ Gevaş İşletme Şefliği çalışanı Necat Güllü de vatandaşların enerjisiz kalmaması için 24 saat hizmet verdiklerini belirtirken, ramazan ayı süresince iftarlarını ise genelde arazide açtıklarını söyledi.

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