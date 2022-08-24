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Van’da 'Eren Abluka-35 Operasyonu' başladı

Bölücü terör örgütüne karşı İçişleri Bakanlığınca Van’da 622 personelin katılımıyla ’Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu’ başlatıldı.
Van’da 'Eren Abluka-35 Operasyonu' başladı

Bölücü terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van’da Eren Abluka-35 (Van-Başkale-Tahılköy) Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 622 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek

maksadıyla, Van ilinde "Eren Abluka-35 (Van-Başkale-Tahılköy) Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan *622* personel *56* operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile İnançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor."

 

 

 

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