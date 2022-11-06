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Van'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Van'da 460 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.
Van'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Van'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 (Van-Çatak-Surik-Andiçen) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt Operasyonu' başlatıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 460 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar- Kış Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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