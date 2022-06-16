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Van'da evlat nöbeti tutan baba: Gel, teslim ol

Van'da 38'inci haftada bir araya gelerek evlat nöbeti tutan aileler, HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı. Oğlu Kenan için eyleme katılan Fevzi Yağmur, "Gel, teslim ol" dedi.
Van'da evlat nöbeti tutan baba: Gel, teslim ol

Kentte çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 38'inci haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Vanda evlat nöbeti tutan baba: Gel, teslim ol
CEZA SONRASI YİNE MÜZİK SESİ YÜKSELDİ

HDP İl Başkanlığı binasından ailelerin sesini bastırmak için yüksek sesle müzik çalınması ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 'yüksek ses' gerekçesiyle 11 bin lira ceza kesti. Cezanın ardından 2 hafta önce yapılan eylemde, binadan yüksek sesle müzik çalınmadı. Bu haftaki eylemde ise müzik çalınınca aileler tepki gösterdi. Eyleme katılan Nazlı Sancar, polis barikatını aşıp binaya girmek istedi. Ancak polis izin vermedi. Sancar, kızının fotoğrafını öperek çocuklarına kavuşmak için dua edip, gözyaşı döktü.

Oğlu Yetiş için eyleme katılan Saliha Mert, "Çocuklarımızı istiyoruz, onlar bizim sesimizi bastırmak istiyorlar. HDP, bizim evlatlarımızı çaldı. Bir de utanmadan çocuklarımızın öldüğünü söylüyorlar. HDP'yi bitirmeden durmayacağız, kapısındayız, kazanacağız. Kendi doğurduğumuz bebeklerimizi almadan bu kapıdan ayrılmayacağız" dedi.

'KAÇIRDIKLARINDA 18 YAŞINDAYDI'

Eyleme 6 yıl önce Özalp ilçesinde kaçırılan oğlu Kenan için katılan Fevzi Yağmur ise "Benim çocuğumu kandırarak dağa götürdüler. Çocuğum için Diyarbakır'a, Irak'a, Kandil'e gittim. Ama çocuğumu bulamadım. Çocuğum şu anda 24 yaşında. Kaçırdıklarında 18 yaşındaydı. Kenan, oğlum 6 yıldır senin peşindeyim. Kız kardeşlerin seni bekliyor. Oğlum gel. teslim ol. Türkiye Cumhuriyeti sana ceza vermez. Ceza verirlerse senin cezanı ben çekerim. Dağ başında ya kurtlar seni yiyecek ya da senin üzerine bombalar yağacak. Oğlum, beni duyuyorsan gel. Yoksa sana hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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