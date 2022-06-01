  • BIST 2.568,76
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3867
  • Euro 17.4825
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 29 °C
»

Van'da gastronomi festivali başladı

VAN Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve kentin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı '1'inci Van Gastronomi Festivali' başladı.
Van'da gastronomi festivali başladı

Van'ın gastronomisi, yemek ve mutfak kültürünü canlandırmak için Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu, ile Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği iş birliğiyle 3 gün sürecek  '1'inci Gastronomi Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı. İpekyolu İlçesi Van Müzesi alanındaki açılışa Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Balcı, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Fatih Çelikel Kültür, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve kurum amirleri katıldı. 

Açılışta konuşan Vali Balcı, şunları kaydetti:

"Van geçmişiyle çok kıymetli bir şehir. Bugün festivalimize Kırgızistan’dan Azerbaycan’dan İran'dan Tunus’tan Yunanistan’dan aşçılar var. Yine Türkiye'nin önemli aşçıları, yazarlar burada. Bizler bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz ve  tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Onları burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız. Bu festivale katılanların da güzel vakit geçireceğine güzel yemekler tadacaklarına inanıyorum. Festivalimiz 3 gün boyunca devam edecek. Emeği geçen büyükşehir belediyemize, tüm ekip arkadaşlarıma aşçılık derneklerimize bu işe gönül veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum."

Daha sonra alanı gezen Vali Balcı, yöresel Van yemekleri tadıp, vatandaşlara ikram etti.

Festivale katılan Yazar Zeynep Kakınç ise, öncülük yapan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Anadolu'nun hemen hemen tüm şehirlerini dolaştım, gezip gördüm, deneyimledim. Eksik kalan birkaç şehrimden biri de Van’dı. Bu festivalin de yapılması çok önemli. Olması gereken bir şey. Umuyorum giderek gelişip uluslararası arenaya da taşınır. Çünkü Van çok güçlü bir şehir. Buraya ilk kez geldim. Her şeyi tam olarak  öğrenemedim. Fakat keledoşu gördüm, heliseyi tattım. Burada birbirinden güzel yemekleri ve ot çeşitlerini gördüm. Bu büyük bir zenginlik. Anladığım kadarıyla Van'da et ve ot ağırlıkta. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Şehri de dolaşacağım, yaylada çıkacağım. Bu da beni heyecanlandırıyor. Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum" diye konuştu.

5 ülke ve Türkiye’nin çeşitli illerinden 70 aşçının katıldığı 3 gün sürecek festivalde Türk mutfağında Van yemekleri tanıtılarak, yarışmalar düzenlenecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaz kaçağından korkarak çıktığı sundurmada mahsur kaldı31 Mayıs 2022 Salı 19:42
  • Bursa'da 14 yaşındaki Cenk, denizde boğuldu31 Mayıs 2022 Salı 19:40
  • TBMM Başkanı Şentop, Meclis'te bisiklet sürdü31 Mayıs 2022 Salı 18:35
  • Üniversite kampüsünde maket izmaritlerle farkındalık oluşturdular31 Mayıs 2022 Salı 16:38
  • Gök gürültüsünden ürküp birbirini ezen 108 koyun öldü31 Mayıs 2022 Salı 13:19
  • 11'inci kattan düşen çocuk, öldü30 Mayıs 2022 Pazartesi 21:25
  • Motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza güvenlik kamerasında30 Mayıs 2022 Pazartesi 20:27
  • Aydın'da leylek sayısında geçen yıla oranda 39 düşüş yaşandı30 Mayıs 2022 Pazartesi 19:29
  • Ankara'da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 20 yaralı30 Mayıs 2022 Pazartesi 18:32
  • Otomobile giren arı kaza yaptırdı: 5 yaralı30 Mayıs 2022 Pazartesi 18:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti