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Van’da Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, Van’da düzenlenen bölge toplantısı kapsamında Bitlis, Hakkâri, Kars, Ağrı ve Iğdır’dan gelen gazete sahipleri ve temsilcileriyle buluştu.
Van’da Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantısı Yapıldı

Bursa, İzmir, Konya, Ankara, Samsun’un ardından Van’da düzenlenen Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantısı’nda katılımcılara hitap eden Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, Genel Müdür Cavit Erkılınç’ın selamlarını getirdiğini belirtti. “Sizin dertleriniz, bizim diyeceklerimiz var. Buluşmak, konuşmak, istişare etmek üzere buradayız” diyerek konuşmasına başladı.

“Basın İlan Kurumu özgür haberciliğin garantörüdür”

Toplantılarda gazeteciler tarafından aktarılacak her mevzunun dikkate alındığını ifade eden Mesut Onat, ilancılık faaliyetlerinin Türkiye’deki serüvenini ve bu serüvenin nasıl Basın İlan Kurumu’nu doğurduğuna değindikten sonra “Basın İlan Kurumu özgür haberciliğin garantörüdür.” dedi.

Türk Basınının yanında geçen 61 yılın, en büyük şahitlerinin gazete sahipleri ve gazeteciler olduğunun altını çizen Onat,

“Dijital dönüşüm süreçlerinden tutun, pandemiye, nitelikli personelden sosyal desteklere kadar geniş bir yelpazede basının en büyük destekçisi Basın İlan Kurumu olmuştur. Ancak son aylarda kurumumuz haksız eleştirilerin odağı haline getirilmeye, yıpratılmaya çalışılıyor. Yanlış hesabın Bağdat’tan döndüğü gibi dezenformasyonun, yalan, yanlış haberciliğin de önünün alınacağına inancımız tamdır. Bu konudaki hukuki ve ahlaki zeminlerde yapılan düzenlemeler, bir takım odakların engellemelerine rağmen, suyun akıp yatağını bulması misali yerini bulacaktır. Unutmayalım ki gazetecilik mesleği Basın Ahlak İlkeleri olmadan yürütülemez. Bırakınız bize sansürcü, cezacı diyedursunlar. Gazetecilikten ve ilkelerinden ödün verenler nasıl ki tarihin tozlu sayfalarına karıştıysa, bugün de olacak olan odur.

Kamu yararı gözeterek yürütülen hakikat gazeteciliği her zaman kazanan taraf olacaktır. Basın İlan Kurumu da bütün gücüyle mevzuata uygun hareket eden basının yanında olmaya devam edecek, basını güçlendirmeyi sürdürecektir.” açıklamasında bulundu.

Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat’ın konuşmasının ardından gazete sahipleri ve temsilcileri söz alarak görüşlerini ifade etti. Daha sonra soru cevap bölümüne geçildi.  Gelen sorular birim müdürleri ve şube müdürleri tarafından cevaplandırıldı.

Toplantılar Diyarbakır, Trabzon, Malatya ve Adana’da devam ederek, İstanbul’da yapılacak toplantı ile sona erecek.

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