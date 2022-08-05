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Van'da geçen ay yapılan terör operasyonlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da jandarma ekipleri tarafından temmuz ayında terör örgütü PKK'ya yönelik 287 operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van'da geçen ay yapılan terör operasyonlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Terörle Mücadele Harekatı kapsamında geçen ay 287 operasyonun icra edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Operasyonlarda 2 tabanca, 4 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 2 RPG-7 roketatar mühimmatına ait roket, Rus yapımı 9M131 güdümlü tank savar fırlatma zarfı, havan mühimmatı, 4 el bombası, patlamamış 203 milimetre çapında top mühimmatı, Çeşitli ebatlarda 305 fişek, el yapımı patlayıcıda kullanılan çok sayıda batarya bloğu ve düzeneği, Yapımı tamamlanmamış basma düzenekli 3 el yapımı patlayıcı, 2 telsiz, scop gece görüş ve termal kamera dürbünü, 2 sinyal tespit cihazı, tablet, android cep telefonu ve ses kayıt cihazı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. 6 Temmuz'da Gürpınar ilçesinde icra edilen operasyonda 3, 26 Temmuz'da Özalp ilçesinde icra edilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olma, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 10 kişi hakkında adli işlem yapılmış olup, 3 kişi tutuklanmış, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 4 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştır."

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