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Van'da köpekler bu kez genç kıza saldırdı!

Van'ın Tuşba ilçesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi yolu üzerinde bir genç kızı savunmasız gören 6 köpek, talihsiz kızı kovalarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Van'da köpekler bu kez genç kıza saldırdı!

Başıboş köpeklerin yaşattığı korku ve saldırı terörü, birçok kişinin yaralanmasına, hatta aralarında çocukların da olduğu mağdurların hayatlarını kaybetmesine neden oldu.

Sokaklarda giderek daha tehlikeli bir sorun olmaya başlayan başıboş köpeklerle ilgili yetkililerden daha titiz çalışmaları beklenirken, istenmeyen olaylar serisine bir yenisi daha eklendi.

6 KÖPEK GENÇ KIZA SALDIRDI

Ne zaman meydana geldiği henüz bilinmeyen olay, Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi yolu üzerinde gerçekleşti.

Yoldan geçen bir genç kız, kendisine doğru koşarak yaklaşan bir köpeği savuşturmak isterken diğer 5 köpek birden kıza hamle yaptı.

GENÇ KIZIN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Üzerine gelen köpeklerle şoka giren genç kız, kendini korumaya çalışarak kaçarken güvenlik kamerası alanından çıktı.

Genç kızın akıbeti henüz bilinmiyor.

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