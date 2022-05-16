Van'da terör operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 9-15 Mayıs tarihleri arasında TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 29 PKK/KCK, 5 DEAŞ ve 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Van kırsalında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Övecek Mahallesi kırsalında dün iç güvenlik operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda tespit edilen mağarada bir havan mühimmatı, 150 kilogram amonyum nitrat, bir AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 90 mutfak tüpü, bir el telsizi, 180 metre kablo, 6 akü, 3 jeneratör, 22 pil, 150 litre benzin, 60 litre mazot, çok sayıda örgütsel doküman ile muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği ve emniyetli şekilde imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteği ile "inançlı ve kararlı" bir şekilde devam edildiği vurgulandı.