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Van'da tipi ve karda mahsur kalan 250 kişiyi ekipler kurtardı

VAN'da etkili olan kar ve tipi hayatı durma noktasına durma noktasına getirirken, kentte 148 yerleşim yerinin yolu kapandı. Tipide mahsur kalan 100'ün üzerinde araç ve içesindeki yaklaşık 250 kişi, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından
Van'da tipi ve karda mahsur kalan 250 kişiyi ekipler kurtardı

Van ve çevresinde etkili olan kar ve tipi neredeyse hayatı durma noktasına getirdi. Tipi nedeniyle Van- Hakkari ve Van- Bitlis karayolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Kent genelinde etkili olan tipi, fırtına ve kar nedeniyle yollar kapandı, birçok araç yalda mahsur kaldı. Büyükşehir Belediyesine ait 250 iş makinesi ve 650 personel, yollarda kara saplanan 100'ün üzerinde araç ve içerisindeki yaklaşık 250 kişiyi kurtarmak için yoğun bir mücadele verdi. 5 saat süren mücadele sonucunda ilçeler ve bağlı mahallelerde yollarda kalan 100'ün üzerinde araç ve içesindekiler kurtarıldı. Yolları açmak için Van- Hakkari karayolunun Güzeldere mevkisinde kara saplanan Karayolları'na ait 2 iş makinesi ile kırsal mahallelere hasta almaya giden 2 ambulans da ekiplerce kurtarıldı.

İNEN ÇIĞ NEDENİYLE MAHSUR KALAN 3 ÖĞRETMEN KURTARILDI

Öte yandan, Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Kaşıkçılar ve Altındere mahalleleri arasında inen çığ nedeniyle mahsur kalan 3 öğretmen de karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

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