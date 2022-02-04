Varisler, murislerinin banka hesaplarını e-Devlet'ten görebilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, "murise ait mevduat-katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama" hizmetinin e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başlandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA muhabirine, bu hizmetle birlikte, murise ait mevduat/katılım fonu bulunan banka hesaplarının artık gözden kaçmadan tespit edileceğini söyledi.

"Murise ait mevduat/katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama" hizmetine ilişkin bilgi veren Koç, "İlk etapta Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından, başvuranla muris arasında veraset ilişkisi kontrolü yapılıyor, sonrasında ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalardan derlenen veriler üzerinden, başvuru sahibi vatandaşlara, mirasçısı oldukları kişilerin hangi bankada hesabının olduğu bilgisi sunuluyor. Bu hizmetle varisler artık mahkemeler veya Türkiye Noterler Birliğinden alınan veraset ilamları ile miras bırakanların (murislerinin) banka hesaplarını e-Devlet Kapısı üzerinde görebilecek." dedi.

Koç, söz konusu hizmetle miras bırakan kişinin hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu varsa sorgulama sonucunda bu bankaların listeleneceğini ifade etti.

Hizmet öncesinde varislerin bankalara ayrı ayrı müracaat ederek bu bilgiyi aldığına dikkati çeken Koç, şöyle konuştu:

"Murisin hangi bankalarda mevduat/katılım fonu hesabı bulunduğu bilgisi varisleri tarafından net olarak bilinmiyor. Bu yüzden murisin hesabının bulunduğu ancak varisleri tarafından varlığından haberdar olunmayan hesaplar gözden kaçabiliyor. Bu hizmetle murise ait tüm mevduat/katılım fonu hesapları kolaylıkla erişilebilir oldu."

Koç, bu hizmetin bir başlangıç olduğunu devamı niteliğinde çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

e-Devlet Kapısı hizmetlerinin hayatı kolaylaştırmasını amaçladıklarını ve bu doğrultuda hizmetleri geliştirmeye önem verdiklerini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Şüphesiz ki zaman çağımızda çok değerli. Bu hizmetimizle artık vatandaşımız banka banka gezmek durumunda kalmayacak ve zamandan tasarruf sağlayacak. Bu ve benzeri hizmetlerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakında varislerin işlemlerini kolaylaştıracak pek çok hizmet e-Devlet Kapısı'nda yer alacak, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor."