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Vatandaşlar Üreğil Millet Bahçesi ’ne akın etti

Ankara’nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi, ziyaretçi akınına uğruyor.
Vatandaşlar Üreğil Millet Bahçesi ’ne akın etti

Havaların ısınmasıyla birlikte Ankaralılar, Üreğil millet Bahçesi’ne akın etti. Mangallar, semaverler yakıldı. Piknikçiler Üreğil Millet Bahçesi’nde boş yer bırakmadı. Mangalıyla gelmeyenler ise millet bahçesinde bulunan MABEL Restoran’da keyifli saatler geçirdi. Uygun fiyatıyla sosyal tesis, Mamak’ın gözde mekanları arasında yerini aldı.

Yoğun ilgi gören Üreğil Millet Bahçesi, doğayla iç içe huzur dolu bir ortamda keyfi ve eğlenceyi bir arada sunuyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte gerek Mamak’tan gerekse ilçe dışından binlerce vatandaş özellikle hafta sonu 250 bin metrekarelik dev bahçenin yolunu tutuyor. 

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7 ‘den 70’e her yaş grubuna hitap eden millet bahçesi, piknik alanlarının yanı sıra göletleri ile eşsiz bir manzara sunarken, çocuklar da doğayla iç içe hazırlanan oyun alanları ve bisiklet yollarında gönüllerince eğleniyor. Toprağa, yeşile ve doğaya olan özlem Mamak’ta gideriliyor.

Ankara’ya renk kattı

Üreğil Millet Bahçesi’nin yeşili ve bol oksijeniyle Ankara’ya yeni bir renk kattığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Doğanın bütün tonlarının buluştuğu bu özel adres hem Mamak’ın hem de Ankara’nın sosyal yaşamına farklı bir boyut kazandırdı. Şehrin temposundan uzaklaşmak isteyenlerin, ailelerin, birlikte vakit geçirmek isteyenlerin önerdiği yerlerden biri olan millet bahçemize herkesi davet ediyoruz” dedi.

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