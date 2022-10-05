Vatandaşlara Davet

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşları modern ve hijyenik Yarı Olimpik Yüzme havuzunda, kış döneminde de yüzmeye davet etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, küçük büyük fark etmeksizin tüm vatandaşları, yüzme sporu yapmak veya deneyimli hocalar eşliğinde yüzme eğitimi alabilmeleri için kış döneminde de hizmet vermeye devam edecek olan Yarı Olimpik Yüzme havuzuna davet etti.

DENETİMLER YAPILDI

Başkan Ertuğrul Çetin, kış aylarında da tam kapasite ile çalışacak olan yüzme havuzundaki kış hazırlıklarını yerinde takip ederek, vatandaşların sağlıklı koşullarda yüzebilmeleri için denetimlerde bulundu.